Si separano le strade tra il Marsala Futsal e Mister Giacalone

Si separano le strade tra il Marsala Futsal e il mister Vincenzo Giacalone. Giunto nella stagione 2022/2023 in corso, vincitore della Coppa Italia serie C, il tecnico, nativo di Marsala, quest’anno ha conseguito la qualificazione in Coppa Italia Serie B e disputato i Play Off di categoria che lo classificano come l’allenatore più vincente che il Marsala Futsal abbia mai avuto dalla sua fondazione, il 2012, ad oggi.

“A lui vogliamo porgere i nostri più sentiti ringraziamenti, unitamente a Giovanni De Simone, per lo spirito di sacrificio e l’impegno profuso in queste due stagioni. Con l’augurio che sia solo l’inizio di tanti successi dentro e fuori dal campo”, affermano i vertici della società azzurra.