Marsala: il consigliere Lele Pugliese aderisce a Fratelli d’Italia

Il consigliere comunale marsalese Lele Pugliese ha aderito a Fratelli d’Italia. La notizia, nell’aria da alcune settimane, è stata ufficializzata oggi, nel corso della seduta consiliare odierna.

“Per me – ha affermato Pugliese – si tratta di un momento di crescita personale: questo mio passaggio, infatti, permetterà la creazione di un gruppo consiliare “Fratelli d’Italia” facendo approdare in maniera più strutturata un partito nazionale all’interno del massimo consenso civico marsalese. Un passaggio tecnico, quindi, ma che ha un valore politico rafforzando di fatto la maggioranza a sostegno del sindaco Grillo e della sua Amministrazione. Sono grato al Movimento Liberi, ai consiglieri comunali Milazzo e Cavasino con i quali ho lavorato in pieno accordo e così continuerò a fare in futuro. Non è un cambio di casacca, visto che la mia azione politica rimane fermamente e convintamente all’interno della maggioranza a sostegno dell’Amministrazione Grillo”.

Lele Pugliese raggiunge dunque Pino Ferrantelli, eletto alle ultime amministrative con il partito di Giorgia Meloni, che è anche rappresentato in giunta dall’assessore Michele Milazzo. Lo stesso Ferrantelli ha dato il benvenuto a Pugliese, confermando la ricostituzione del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che all’inizio della consiliatura era venuto meno in seguito all’abbandono di Rosanna Genna.