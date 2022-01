Quirinale, Meloni “Centrodestra può giocare partita da kingmaker”

ROMA (ITALPRESS) – “Il centrodestra per la prima volta ha la possibilità di giocare una partita, per il Quirinale, da king maker e intendiamo esercitarla”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso della registrazione di Porta a Porta.

“Ora che la sinistra non ha i numeri chiede una convergenza – ha aggiunto -. Oggi il nome emerso è Berlusconi, e per me risponde all’identikit di un presidente della Repubblica”.

“Berlusconi sostiene che ci sono altre persone pronte ad appoggiare la sua candidatura, credo che nella giornata di giovedì si avranno le idee più chiare – ha sottolineato Meloni -. E’ fondamentale che il centrodestra resti compatto sia nell’ipotesi della candidatura di Berlusconi sia per un piano B”.

E proprio a proposito di un eventuale piano B, il leader di Fdi sottolinea: “Sì, ce l’ho, in caso di rinuncia di Berlusconi alla corsa al Quirinale, il centrodestra ha il diritto di avanzare più proposte e anche Fratelli d’Italia intende fare la sua parte”.

(ITALPRESS).