Covid, 228.179 nuovi casi e 434 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Impennata dei casi Covid in Italia. Secondo il bollettino del ministero della Salute, i nuovi positivi al Covid-19 sono 228.179, quasi il triplo rispetto agli 83.403 resi noti nelle 24 ore precedenti, a fronte però di un numero di tamponi processati superiore, pari a 1.481.349, con il 15,40% di positività. Significativa crescita dei decessi, 434 contro i 287 del rilevamento precedente.

I guariti sono 220.811 mentre gli attualmente positivi crescono di 6.878 raggiungendo un totale 2.562.156. Sul fronte ospedaliero, i ricoveri nei reparti ordinari si incrementano segnando un dato complessivo di 19.448 (+220); quasi stabili invece le terapie intensive, 1.715 (-2) con 150 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.540.993 persone. La Lombardia è la prima regione per numero di nuovi casi (37.823), seguita da Veneto (25.166) e da Emilia Romagna (21.670).

(ITALPRESS).