La Sicilia resta gialla, ma i Comuni arancioni salgono a 149

La Sicilia, nel suo complesso, resta zona gialla. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha infatti firmato una nuova ordinanza che dispone poche novità, limitate al passaggio in arancione della Valle d’Aosta e in giallo della Campania (che finora era bianca).

Tuttavia, vanno aumentando in Sicilia i Comuni in zona arancione. Un’ulteriore ordinanza del presidente Musumeci ha disposto tale passaggio (in vigore da domenica 16 a mercoledì 26 gennaio) per altri 14 Comuni: Licata nell’agrigentino; Mazzarino, Niscemi, Mussomeli, Riesi, San Cataldo e Vallelunga Pratameno nel nisseno; Borgetto, San Cipirello, Trappeto, Blufi, Petralia Soprana, Altofonte e Villabate, nel palermitano.

Salgono così a 149 i Comuni (tra cui l’intera provincia di Trapani) per i quali è attualmente disposta la “zona arancione”. Di fatto, allo stato attuale, la zona arancione è stata disposta per circa il 40% delle realtà comunali siciliane.