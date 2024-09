Libri, epica e feste di fine estate a Marsala

Nuovi eventi a Marsala. La grande musica torna al Teatro Sollima con l’Associazione Beethoven che si prepara a dare il via alla seconda parte della sua Stagione Concertistica 2024, un evento che porta in scena artisti di fama nazionale e internazionale. Questa nuova serie di concerti si terrà dal 13 ottobre al 15 dicembre.

Sabato 21 settembre, invece, alle ore 18, nella sala ‘Famà’ del Museo Archeologico Lilibeo verrà presentato il libro dal titolo “Gli dei alle sei” di Giovanni Nucci, poeta e scrittore romano, autore di narrativa per ragazzi e adulti, che da vent’anni riscrive i miti greci e romani. Nel libro “Gli dei alle sei” l’autore racconta la guerra di Troia dal punto di vista delle divinità, e propone una rilettura dell’Iliade non solo come grande romanzo corale, ma anche come modo per interpretare la nostra attualità attraverso la forza dell’epica. Introdurranno l’incontro la direttrice del Parco, architetto Anna Occhipinti, e la presidente dell’Associazione Amici del parco, professoressa Violetta Isaia. Dialogheranno con l’autore Luisa Lo Duca, bibliotecaria, e Giusy Patti, docente del Liceo Giovanni XXIII.

“Nino Culicchia. Una penna rossa, un baffo, tante storie…”. È il libro, edito da Navarra Editore, che sarà presentato sabato al Convento del Carmine alle ore 17.30 e che si avvale del patrocinio dell’Amministrazione comunale. Dal 2 al 6 ottobre, infine, Marsala accoglie la prima edizione di Insolito Marsala, un festival che intreccia enoturismo, arte, tecnologia e ospitalità 3.0.Un evento che mira a proiettare la Sicilia verso il futuro, diventando un palcoscenico per l’innovazione in un luogo che profuma di tradizione. Sono iniziati i Festeggiamenti della Parrocchia di San Matteo che proseguono fino al 21 settembre con la Solennità e le celebrazioni in Chiesa.

La “Festa di fine estate” alla sua terza edizione, si terrà dal 20 al 22 settembre. Tra le inizitive, busiata in piazza e sagra dell’uva, teatro con Sipario, panino con le panelle e con la mortadella, concerto in Parrocchia a Maria Grazia al Puleo, commedie dialettale, ecc. Il 1° premio Internazionale di MOzia si terrà sull’isola sabato. Il Festival del Tramonto prosegue sabato con il libro “Io sono Flavio Bomber” di Flavio Barone, il 22 con “Una vita tranquilla” su Messina Denaro, libro scritto da Giacomo Di Girolamo e Nello Trocchia.