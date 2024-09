Marettimo, i militari dell’Aeronautica soccorrono una donna

Nuovo intervento di soccorso aereo condotto in sinergia dall’82° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso) dell’Aeronautica Militare di stanza sulla base di Trapani e dai tecnici del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico. L’elicottero è intervenuto per recuperare e soccorrere una donna con un sospetto trauma agli arti inferiori in seguito a una caduta, presso l’isola di Marettimo.

Il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, su richiesta del CNSAS Sicilia, ha disposto l’intervento dell’Elicottero che ha subito imbarcato due tecnici del CNSAS presso il campo sportivo di Castellammare del Golfo.

Arrivati sull’isola di Marettimo, dopo una breve ricerca, un aerosoccorritore e i due tecnici del CNSAS, nonostante la zona impervia, hanno raggiunto la donna e dopo averla stabilizzata e assicurata al verricello l’hanno trasportata all’ospedale “Sant’Antonio Abate” di Trapani.

L’intervento si è concluso alle 16.20 con il ritorno presso l’aeroporto militare di Birgi dove l’elicottero ha ripreso il servizio di prontezza operativa.