Marsala Volley ricomincia dalla B1 ad ottobre, saranno 4 le siciliane nel girone D

Sono ben 4 le squadre di volley siciliane che puntano alla Serie B1 nella stagione 2024/2025, terza serie della Pallavolo femminile: accanto alle neopromosse Epas Agocap PVT Modica e Traina Albaverde Caltanissetta, le veterane Marsala Volley e Iannino Volley Santa Teresa di Riva. Il gruppo D dedicato alle squadre del centro-sud è composto da 14 squadre e 4 gironi. A Marsala Luca D’Amico guiderà un roster fatto di giocatrici già consolidate e da nuovi arrivi che dovranno integrarsi nel gruppo ma che stanno già lavorando a pieno regime.

Per la Marsala Volley sarà la seconda stagione in B1 dopo la fusione tra l’ex Sigel che militava in A2 (e che era stata retrocessa nella stagione 2022/2023) e la Fly GesanCom che si trovava a disputare la B2. Il connubio è nato invece nell’estate del 2023 con l’obiettivo dichiarato di riportare la serie A a Marsala creando un unico grande centro della Pallavolo della parte occidentale della Sicilia. A restare in organico sono Grippo, Caserta e Varaldo, rispettivamente palleggiatrice, centrale e opposta, mentre tra gli arrivi configurano Bondavalli, Carpio, Meniconi e Pozzoni (schiacciatrici), Guastalla (palleggiatrice), Lo Gerfo e Oggioni (libero); Cecchini e Zingoni (centrali). La prima gara di Campionato per le lilybetane si giocherà il 12 ottobre alle ore 16 contro l’ICS Volley Santa Lucia di Roma in trasferta.