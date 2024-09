Tre siciliani a Sanremo Rock & Trend, la finale regionale si è svolta a Noto

Si è conclusa sabato scorso, nella splendida cornice del Teatro Ariston di Sanremo, sul palco più importante d’Italia, la 37ª edizione dei Festival Internazionali di Sanremo Rock & Trend 2024 prodotta dalla 9Nove Eventi di Bologna, una kermesse che ha visto sfidarsi in tutta Italia e non solo più di 1.600 band e solisti a suon di note, assoli, acuti ed inediti. Dopo quattro livelli di valutazione i candidati sono arrivati in 69 artisti alla Semifinale Nazionale di Sanremo, provenienti dalle selezioni interregionali di Nord, Centro e Sud. La Città di Noto ha dato il via a queste selezioni ospitando la Finale Regionale Sicilia, organizzate dalla APS Kyo Communications e sotto la Direzione Artistica del trapanese Fernando Daidone e la direzione di Palco di Marika Mazzonello & Valeria Emmolo, il Service di Arganti con i ragazzi di Giuseppe Spicuglia e la Ca.Ge. Recording’s Studio di Carmelo Scordia che ha curato i suoni, con la brillante conduzione delle serate a cura di Roberta Selvaggio.

Nel corso delle due serate di Noto, dei 23 artisti concorrenti ne sono stati ammessi 8 alla finale interregionale, di cui 5 sono arrivati alle Semifinali Nazionali ed infine 3 si sono classificati nei i primi 3 posti di ogni categoria.

Per il Trend:

• Primo Posto AYLA

• Terzo Posto FRANCESCA FRANCHINI

Per il Rock:

• Secondo Posto LA TRIADE

Grandissimo risultato per la Sicilia che ha saputo portare alla ribalta Nazionale 3 dei suoi artisti su 5 Super-finalisti aprendo a queste promesse il palcoscenico nazionale. Ricordiamo che Sanremo Rock & Trend è un concorso indipendente che viene trasmesso in diretta streaming nazionale nelle serate di selezione regionale e nazionale e dove gli artisti hanno la possibilità di incontrare produttori ed etichette discografiche con Produttori Artistici e Uffici Stampa che posso aprire loro grandi possibilità di successo. La Kyo Comm. augura ai suoi vincitori ogni successo possibile e di vederli calcare palchi importanti con le loro produzioni. La Città di Noto, quindi, si pone oltre che come Capitale Mondiale per Barocco anche come la Città più “Trend e BaRocka” d’Italia.