Vasto incendio in un terreno a Favignana, evacuate le case vicine

Un incendio è divampato a Favignana questo pomeriggio. Intorno alle 14.30 in località Tre Croci, le fiamme sono partite da un terreno privato e spinte dal forte vento hanno invaso i terreni circostanti fino alle vicine abitazioni. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e l’elicottero del corpo forestale regionale decollato da Valderice e i Carabinieri che hanno cercato con alcuni mezzi di fortuna di contenere le fiamme giunti per primi sul luogo. Circa una settantina di persone sono state evacuate in via precauzionale.