Marsala: tentato furto in piazza Matteotti, fermati due giovani nordafricani

Ancora un episodio di cronaca in pieno centro, a Marsala. Protagonisti della vicenda due giovani nordafricani, che si sono introdotto all’interno di un esercizio commerciale di piazza Matteotti con l’intento di compiere un furto. Ne è scaturita una colluttazione con il proprietario del negozio (di origine asiatica), alla presenza della moglie di quest’ultimo, che peraltro era anche in stato di gravidanza. La rissa è stata, fortunatamente, interrotta dall’intervento dell’ispettore Luca Isacco e dei suoi colleghi della Polizia Municipale, che hanno provvidenzialmente evitato che la situazione potesse ulteriormente degenerare, sotto gli occhi di numerosi passanti. I due protagonisti del tentativo di furto, peraltro recidivi, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato e la loro posizione sarà adesso sottoposta al vaglio dell’autorità giudiziaria.

Sul posto anche un’ambulanza del 118, che ha prelevato la moglie dell’esercente per portarla in ospedale per un controllo, in considerazione delle sue condizioni. L’episodio è stato oggetto di dibattito anche all’inizio dell’odierna seduta del Consiglio comunale, dove i consiglieri hanno espresso parole di apprezzamento per l’intervento dei vigili urbani, ma anche di ulteriore preoccupazione per quest’ennesimo episodio di cronaca.