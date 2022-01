La Prefetta: “Misure alternative alla didattica in presenza solo su indicazione dell’Asp”

Nei giorni scorsi in Prefettura, sono pervenute diverse richieste dei dirigenti scolastici della Provincia di Trapani, per adottare provvedimenti in vista della riapertura delle scuole, in particolare il differimento delle attività scolastiche negli istituti di ogni ordine e grado, previste già per il 10 gennaio e poi differite ad oggi.

La richiesta è dovuta al timore di nuovi contagi da Covid-19, ma di contro, la Didattica a Distanza è stata al momento esclusa dal Governo nazionale e regionale, a seguito di approfondito esame del Comitato Tecnico Scientifico e in ragione anche dell’alta vaccinazione raggiunta nel comparto.

“Pertanto – scrive la prefetta Filippina Cocuzza – nel richiamare l’attenzione delle Istituzioni preposte all’importanza della didattica in presenza, si sottolinea la necessità di voler valutare l’opportunità di procedere ad eventuali chiusure o interruzioni dell’attività scolastica in presenza solo a seguito di specifica indicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale che potrà valutare di volta in volta l’opportunità di procedere ad eventuali chiusure o interruzioni dell’attività scolastica in presenza, in conformità alle direttive adottate dal Governo nazionale”.