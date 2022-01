Marsala: i lavori nel Lungomare fino ai lidi continuano, ma la posidonia dilaga

Continuano anche in questo 2022, i lavori di manutenzione straordinaria che sta effettuando il Libero Consorzio di Trapani sul Lungomare Mediterraneo, nel tratto che dopo la Cantina Florio giunge fino ai primissimi lidi marsalesi.

L’intento è principalmente quello di migliorare la strada che costeggia il litorale, che con le mareggiate viene invasa dalla posidonia, diventando spesso impraticabile.

Al momento la strada – con una unica direzione dai lidi verso il Porto lilybetano – a senso unico e transennata, con le luci che avvisano di possibili pericoli, è ricoperta ancora da alghe. Naturalmente perchè gli interventi non sono affatto completati, neanche per metà, per cui la pianta marina è giunta sin dall’altra parte della carreggiata, davanti i cancelli delle case.

Ed ancora una volta non è facilmente percorribile.