Marsala, niente “botti” la notte di Capodanno

“Domani 31 dicembre firmerò un’ordinanza, concertata con il Prefetto e gli altri Sindaci della provincia che emaneranno uguali misure, che prevede: il divieto di stazionamento per evitare assembramenti nei principali luoghi di aggregazione della città. Il divieto di accensione di fuochi di artificio e botti. Il divieto di organizzare eventi in aree aperte al pubblico. L’ordinanza avrà effetto dalle ore 20 del 31 dicembre 2021 fino all’indomani. “E’ quanto annunciato ieri sera 30 dicembre sulla pagina fb il sindaco di Marsala

“Queste misure – scrive Massimo Grillo -saranno trasmesse alle forze di polizia che aumenteranno i controlli sul territorio per garantirne il rispetto.

Per quanto riguarda le scuole, invece, abbiamo deciso con gli altri Sindaci di rimanere in attesa di direttive precise dai Governi Nazionale e Regionale.

Queste misure sono gravi ma quanto mai necessarie. Purtroppo il numero dei contagi in provincia di Trapani e anche a Marsala è in costante aumento. Siamo chiamati tutti, ancora una volta, ad un in più di cautela e responsabilità. Vi invito a vivere questi ultimi giorni di festività con sobrietà e rispetto delle regole per garantirci tutti quanti un Nuovo Anno più sereno”.