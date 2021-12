Liti per i tamponi, a Marsala “drive in” all’Autoparco per chi è stato a contatto con positivi

File fino a tardi davanti i centri analisi, code di auto fino a sera fuori le farmacie, Forze dell’Ordine che intervengono a sedare gli animi di persone che, nonostante finiscano i tamponi o l’orario previsto per farli, alimentano forti liti verbali.

Tutto ciò è successo in questi giorni di Natale a Marsala con l’aumento dei contagi per il vero in tutto il territorio provinciale.

Così il Comune di Marsala ieri sera ha deciso di riutilizzare l’area all’interno dell’Autoparco comunale – come si fece lo scorso anno per gli studenti e le famiglie – per l’esecuzione dei tamponi in modalità “drive in”.

L’Amministrazione comunale, con l’ausilio dei volontari della Protezione Civile e del Comando dei Vigili Urbani, ha quindi predisposto tutto e già da oggi sarà possibile sottoporsi ai tamponi in modalità “drive in” presso la struttura di Ponte Fiumarella a Marsala. Una modalità che semplificherà di molto la trafila di chi, entrato in stretto contatto con un soggetto positivo o risultato positivo al covid e trascorsa la quarantena, previa autorizzazione dell’USCA, potrà andare direttamente presso l’autoparco a fare i dovuti controlli.

Dalla Polizia Municipale ribadiscono che, non tutti possono andare all’Autoparco per lo “sfizio” di un tampone o per paura, ma solo se in stretto contatto con un positivo o solo trascorsi i giorni di quarantena e previa autorizzazione dell’Usca.

“Il sistema sanitario sta reggendo”, ha dichiarato il sindaco, soprattutto nei ricoveri attualmente 45 di cui 16 tra intensiva e semintensiva, ma bisogna smaltire il boom di positivi o di soggetti venuti a contatto con positivi che prendono d’assalto farmacie e centri di analisi per eseguire i tamponi.