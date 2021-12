Covid: in Italia positività all’11,5%. In Sicilia 1.727 casi e più ricoveri ordinari

Sono 24.883 i positivi al Coronavirus oggi in Italia, con 81 decessi (totale da inizio pandemia di 136.611) e 8.428 guariti (totale 4.993.863). Sono 217.052 i tamponi effettuati con un tasso di positività che schizza all’11,5%.

I ricoveri ordinari sono 9.220, quelli in Intensiva 1.089 con 85 nuovi ingressi giornalieri; mentre sono 506.530 le persone in isolamento domiciliare.

Gli attuali positivi in totale sono 516.839, con un incremento di 16.373 casi.

In Sicilia invece sono 1.727, con 10 decessi (totale 7.427) e 263 guariti (totale 318.453). La Regione Sicilia riporta che i decessi comunicati in data odierna sono da attribuirsi ai giorni: N. 2 IL 25/12/21 – N. 5 IL 24/12/21 – N. 2 IL 23/12/21 – N. 1 IL 22/12/21.



Gli attuali positivi sull’isola in totale sono 28.529, con un incremento di 1.454 casi.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati +15.334 (si contano anche quelli rapidi).

Degli attuali positivi, 633(+36) pazienti sono ricoverati con sintomi, 77 persone sono in terapia intensiva (+1).

Nel trapanese sono 23.867 in totale i positivi dall’inizio della pandemia, con +192 casi in più in 24 ore.