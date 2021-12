Nei giorni scorsi erano arrivate false notizie sulle sue condizioni, ma ora la notizia è ufficiale. In queste ore in tanti ricordano il ristoratore Maurizio Bellitteri, ricoverato per Covid da alcune settimane, in Intensiva col casco.

Il suo stato di salute però, è sembrato subito grave.

Bellitteri era titolare dello storico ex Lido Signorino, oggi “Tiburon Beach” e aveva circa 60 anni. Lascia la moglie, la figlia, e la numerosa famiglia Bellitteri.