Stretta Natale, tamponi dopo il 28 anche per doppia dose. Mascherine Ffp2 per feste e all’aperto

Il Governo ha deciso la stretta per Natale sul fronte pandemia. Innanzitutto tornano le mascherine all’aperto in tutta Italia, anche in zona bianca. E mascherine Ffp2 al cinema, a teatro e in occasione di eventi sportivi, anche a bordo dei mezzi di trasporto, compresi bus, tram e metro.

Dal 1° febbraio 2022 prevista la riduzione della durata del green pass vaccinale da 9 a 6 mesi. Il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

Fino al 31 gennaio divieto di eventi e feste che implichino assembramenti all’aperto. Dal 28 dicembre al 31 gennaio, è necessario avere in tasca il super green pass (che spetta solo a vaccinati e guariti), oltre a un tampone negativo o, in alternativa, avere un green pass vaccinale che attesta la somministrazione della terza dose.

Nella bozza, secondo indiscrezioni, non compare la previsione dell’obbligo di vaccini nella Pa, ma la discussione nel governo è aperta e si deciderà in Cdm.

Si parla del Super green pass anche per il caffè al banco fino al 31 gennaio.

Inoltre, sarà vietato il consumo di cibi e bevande, al chiuso, in cinema, teatri e per eventi sportivi.