“Reichen Trio”, il 27 dicembre il Jazz di scena al Teatro Impero

Una nuova declinazione del jazz che parla direttamente all’anima e usa il suo stesso linguaggio, con una ritmica che travolge senza mai perdere l’eleganza. Avrà questo sapore il Concerto Jazz “Reichen Trio” che si terrà al Teatro Impero di Marsala il prossimo 27 dicembre alle ore 21,30. Evento promosso dal MAC – Movimento artistico culturale città di Marsala – in collaborazione con la Camera penale di Marsala “Onorevole Stefano Pellegrino” e sostenuto dall’amministrazione comunale diretta dal sindaco Massimo Grillo, che ha offerto il patrocinio, è ad ingresso libero con green pass.

Una musica capace di creare dimensioni altre e di parlare agli angoli dell’anima, dove le percussioni diventano battiti smarriti e le tastiere narrano note che evocano pensieri e ricordi profondi eppure nuovi: una evasione che si ricongiunge con la ricerca di sé.

Con un uso del contrabbasso che a volte diviene arpa e altre è strumento psichedelico, capace di far vibrare il petto, che diviene stanza per la memoria perduta, e lo stomaco che accoglie le emozioni e le rilascia fluendo un’energia che raggiunge un lieve ed intenso altrove. Ad esibirsi saranno: Eliyah Reichen, pianista e compositore, Gabrio Bevilacqua, contrabbassista e compositore ed Emanuele Primavera, batterista e compositore. Il trio eseguirà sia brani standard che inediti, per conquistare ogni tipo di pubblico.

Per informazioni è possibile inviare una mail a macmarsala2020@gmail.com