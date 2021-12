Erice: niente raccolta rifiuti il 25 e l’1, Econord recupererà

In occasione delle festività natalizie, Econord non effettuerà ad Erice il servizio di raccolta dei rifiuti nei giorni 25 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022 in quanto giornate festive.

La raccolta delle frazioni di rifiuti previste per le due giornate sarà quindi posticipata rispettivamente ai giorni 27 dicembre 2021 e 3 gennaio 2022, sia per umido e pannolini (utenze domestiche) che per cartone (utenze commerciali).

Al fine di evitare eventuali disagi e della tutela del decoro urbano, e nell’ottica della massima collaborazione, si pregano pertanto cittadini e commercianti di non esporre i rifiuti nelle due giornate di sospensione.