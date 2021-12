Marsala, il Consiglio approva la relazione sull’indagine relativa ai Lavori Pubblici

Riunione pomeridiana quella di lunedì 21 dicembre del Consiglio comunale di Marsala. Presente il vice sindaco Paolo Ruggieri.

Sul regolamento relativo alla distribuzione dell’acqua potabile, si è dovuto rinviare per problemi tecnici.

Proposta di prelievo del punto relativo ad un indagine conoscitiva dello stato di attuazione dei Lavori Pubblici. Proposta approvata all’unanimità e parola per la relazione al presidente della Commissione Lavori Pubblici Gabriele Di Pietra. Il consigliere ha illustato tutti gli argomenti in merito, di cui la commissione si è occupata.

Di Pietra ha illustrato il mancato inio di alcuni lavori e che la commissione ha chimato in audizione il dirigente e i funzionari responsabili dei vari proicedimenti. “Parecchi lavori non hanno avuto il via – ha detto il presiodente della Commissione -, per disparati motivi sia tecnici che economici. Auspichiamo che l’amministrazione comiunale possa attivarsi per la realizzazione di tutte le opere approvate in Consiglio comunale e all’interno del Piano Triennale delle Opere Pubbliche”.

Sull’argomento è intervenuto Flavio Coppola: “La pandemia – ha detto – ha aggravato certamente la situazione dei Lavori Pubblici. Io ho condiviso il progetto Grillo in contrapposisizione della precedente sindacatura. Ma oggi alcune cose si sono aggravate e la reponsabilità non può essere attribuita alla amministrazione Di Girolamo. La giunta cambi regime. Ogni commissione consiliare deve fare di più e meglio. In via Roma mancano circa trecento mattonelle nei marciapiede. Avete riparato con l’asfalto per coprire le mattonelle che derano “saltate”.

Leo Orlando ha parlato dei finnaziamenti persi lo scorso dicembre. “Scuole di competenza comunale sono chiuse – ha ribadito – le strade sono piene di buche e i cittadini si lamentano. Il presidente Enzo Sturiano ha parlato di finanziamenti da ottenere da fondi extrabilancio. Una prima replica è toccata al vice sindaco Paolo Ruggieri. “Sul teatro Sollima – ha detto il vice di Grillo – stanno per essere ultimati i lavori”. Sulla tempistica dei lavori sul lungomatre all’altezza del Monumento ai Mille si è lamentata la Consigliera Eleonora Milazzo.

Rino Passalacqua ha ricordato come riferito da un funzionario alla commissione Lavori Pubblici che le strade che collegano la pista ciclabile con la relativa Strada Provinciale potevano essere attivate e che l’amministrazione ha preferito non farlo. “Il finanziamento sull’erosione costiera nella zona di San Giovanni l’amministrazione precedente l’ho ha intercettato, perchè non si va avanti con i lavori? La giunta occupa le poltrone senza attuare il compito che i cittadini le hanno dato”.

Sull’intervento di Passalacqua ha replicato il vice sindaco Paolo Ruggieri che ha ricordato come sullo stato dei contenitori culturali la giunta guidata dal sindaco Massimo Grillo ha ereditato la situazione attuale.

L’atto è stato approvato all’unanimità. I lavori sono stati poi aggiornati al prossimo giovedì 23 dicembre alle ore 11.