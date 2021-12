Nel giardino del “Damiani” piantumato esemplare dell’‘albero di Falcone’

E’ stato piantumato nel giardino storico dell’Istituto Agrario e Alberghiero “Abele Damiani”, un giovane esemplare di Ficus macrophilla columnaris magnoloides, ottenuti dalla moltiplicazione dell’albero di Giovanni Falcone in via Notarbartolo a Palermo, pianta simbolo della legalità e della lotta alla mafia. A beneficiare degli esemplari, 102 scuole siciliane che hanno partecipato al progetto “Un albero per il futuro”.

Finalmente nel corso di una iniziativa, la scuola ha piantato l’alberello assieme ad una rappresentanza dell’Istituto Agrario guidata dal preside Domenico Pocorobba, alla presenza dell’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Marsala, Antonella Coppola, e del deputato regionale Stefano Pellegrino.