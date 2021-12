Manca una settimana all’evento organizzato dall’Associazione ‘Batticuore… Batti Onlus’ in collaborazione con l’Associazione culturale ‘Ciuri’ dal titolo “Risate cu’ tutti u cori” con il comico Enrico Guarneri, il più noto Litterio, e il presentatore catanese Salvo La Rosa.

L’evento si terrà al Teatro Impero di Marsala il 22 dicembre con inizio alle ore 21.30. Si tratta di uno spettacolo di beneficenza all’insegna dell’allegria, che coniuga il relax alla sensibilizzazione alla prevenzione medica in generale con particolare riguardo alle malattie cardiovascolari.

Il costo del biglietto per assistere allo spettacolo è di € 12 + 1 euro di diritti di prevendita presso l’Agenzia “I Viaggi dello Stagnone” in via dei Mille a Marsala.

Enrico Guarneri – Salvo La Rosa

Parla il Presidente di Batticuore, Gaspare Rubino: “Sarà una serata in cui ci saluteremo, per unire tutti gli amici della Provincia vicini alla nostra Onlus, per farci gli auguri, per buttarci alle spalle questo brutto periodo e sperare in un anno migliore. Vogliamo anche fare gli auguri agli operatori sanitari che sono stati in gamba, in particolare quelli impegnati in questa Città, che sono stati punto di riferimento nel periodo del Covid. Il prossimo anno – ricorda il medico marsalese – ripartiremo con più iniziative, come il progetto “Il mio cuore fa tic toc” con gli studenti delle scuole superiori del territorio, per la prevenzione a partire dai ragazzi che saranno gli uomini e le donne del futuro. Sarà una bella serata di solidarietà”.

Una anticipazione: un altro progetto verrà realizzato da “Batticuore… Batti” a maggio, un convegno scientifico con le scuole alberghiere che prepareranno dei piatti a tema “Dieta Mediterranea”, “… fondamento di tutte le prevenzioni, si cardiovascolari che di tutte le altre malattie”, conclude infine Rubino.