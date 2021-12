Pallamano: ericine sconfitte, Th Alcamo si impone sul Giovinetto Petrosino.

Perde Ac Life Style Erice, vince il Th Alcamo contro il Giovinetto Petrosino

Sconfitta esterna per l’Handball Erice che ha perso il confronto con il Cassano Magnago con il risultato finale di 26 a 24. Una partita in equilibrio per tutta la durata del match. C’è un pizzico di amarezza tra le ericine, che avevano avuto un buon impatto, portandosi avanti anche di quattro lunghezze di vantaggio. Nella seconda parte della partita, la maggiore difficoltà in fase realizzativa ha portato alla sconfitta le ragazze guidate da Fernando Gonzalez Gutierrez.

PRIMO TEMPO_ Impatto della partita positivo per l’Handball Erice che trova il doppio vantaggio dopo i primi dieci minuti di gioco in equilibrio con la rete di Cozzi (11’ 5-7). Le Arpie mantengono le due reti di vantaggio con Yudica, portando il tecnico Onelli al primo time-out della partita (14’ 6-8). Ancora Yudica porta Erice sul più quattro (19’ 6-10), ma il gioco diventa più veloce, con Cassano che rientra sul meno uno (22’ 10-11). Erice però riesce a conquistare due tiri da sette metri, trasformati da Gorbatsjova, allungando nuovamente (25’ 10-13). Nel finale il contropiede di Losio chiude la prima frazione sul punteggio di 12 a 14.

SECONDO TEMPO_ Nella seconda parte è l’equilibrio ad essere protagonista, con le due squadre che hanno difficoltà in fase realizzativa. Il Cassano Magnago, quindi, riesce ad agganciare la partita con la parità (11’ 15-15). Coppola e Benicasa provano a reagire, ma è Cassano Magnago a portarsi avanti (15’ 18-17). Le azioni confuse portano al time-out di Onelli (18’ 19-18). Un minuto di sospensione che dà frutti ai padroni di casa che allungano sul più tre (23’ 21-18), con coach Gonzalez Gutierrez costretto al time-out. È Antonella Coppola l’ultima a mollare, riportando Erice sul meno due a tre minuti dalla fine del gioco. Nel finale, però, l’Handball Erice non riesce a riavvicinarsi, perdendo l’incontro con il risultato di 26 a 24.

Cassano Magnago vs Ac Life Style Erice 26-24

Parziali: (12-14; 26-24).

Cassano Magnago: Ferrazzi 2, Montoli, Jovovic 5, Cobianchi 10, Gozzi 1, Piatti, Laita, Brogi 1, Macchi, Ponti 2, Gheller, Visentin 1, Milan G. 4, Bertolino, Milan A..

Allenatore: Salvatore Onelli.

Ac Life Style Erice: Colombo 5, Yudica 3, Coppola 6, Losio 1, Cozzi 2, Brkic, Ravasz 3, Podariu, Priolo, Felet, Satta, Benincasa 1, Gorbatsjova 3.

Allenatore: Fernando Gonzalez Gutierrez.

Arbitri: Roberto Zancanella e Daniele Testa.

Non conosce soste la marcia della Th Alcamo nel Campionato di serie B, settima vittoria consecutiva per la formazione di Benedetto Randes che batte per 43-24 il Giovinetto Petrosino, con lo stesso identico risultato inflitto Mercoledì scorso al Messina nel recupero della seconda giornata.Alcamo questa volta ci ha messo un po a carburare nel primo tempo con una partenza molle in difesa e un po disordinata in attacco che portava al risultato di 9-9 dopo circa 20 minuti di gioco.Con un parziale di 8-3 per la Th Alcamo, si va cosi al riposo sul 17-12 per formazione di casa.La ripresa sarà praticamente un monologo Alcamese, difesa più attenta ,seconda fase e contropiede sono praticamente gli ingredienti perfetti della Th Alcamo che in 10 minuti mette in ghiaccio la partita allungando sul 27-15 prima, per poi chiudere in Scioltezza sul 43-24, a referto nella formazione Alcamese tutti i giocatori di movimento e prima marcatura stagionale anche per il giovane pivot Gaspare Vaccaro.Ancora una volta sugli scudi in casa Alcamese Vito Vaccaro e Saitta, bene gli esperti Scire’ e Lipari, prova ancora una volta positiva anche per capitan Saullo, Cicirello, Dattolo e del portiere Greco Chrimatopoulos per una partita giocata sui binari della massima correttezza tra le due formazioni.Quella con il Giovinetto è stata l’ultima apparizione della Th Alcamo al Nuovo Pala Verga per il 2021, la formazione Alcamese tornerà a giocare in casa il 22 Gennaio del prossimo anno, mentre domenica prossima in trasferta alle ore 11.00 ci sarà il big match con il Cus Palermo in un insolito orario che sa tanto di Pallamano degli anni 70/80, che chiuderà il girone d’andata del campionato di serie B.

Oggi la Puleo Giovinetto Petrosino gioca in A2 contro il Girgenti

Oggi alle 17 sul parquet del Palasport di Petrosino si svolgerà la partita più delicata della stagione di A2 per la Puleo Il Giovinetto Petrosino, con il perentorio dictat di vincere contro il Girgenti.

Un derby tra le deluse di questa parte di campionato; entrambe le società hanno fatto investimenti importanti per ben figurare, hanno dimostrato in campo di poter ambire ad una posizione di classifica di gran lunga migliore, ma entrambe navigano nella zona bassa della classifica.

Il Giovinetto ha perso in casa di misura contro la prima e la seconda in classifica Fondi e Lanzara, fuori casa ha vinto sul campo dell’HC Mascalucia, ha perso nella prima giornata ad Enna con una squadra rimaneggiata, poi a Benevento e in ultimo ad Aversa giocandosi l’intera posta in palio fino agli ultimi minuti.

Il Girgenti ha pareggiato nella prima giornata sul campo della HC Mascalucia, poi battuto sullo stesso campo l’Aetna ultima a zero punti, perdendo le altre partite ma dimostrando di potersela giocare con tutte.

Le due società si sono impegnato molto sul mercato e mentre il Girgenti vanta in squadra i due svedesi Westberg e Larsson, il portoghese Da Silva e l’ultimo arrivo greco Kolovos; la società petrosilena, dopo aver portato a Petrosino in prova per poco tempo un portoghese, uno spagnolo ed uno svedese, rafforza le proprie fila con il serbo-croato Minic e il croato Vidovic, ma non riuscendo ancora a ritrovare la giusta quadra tanto cercata per ben figurare in questo campionato.

Questa partita risulta quindi determinante per il prosieguo del campionato che si ferma il 18 dicembre a Palermo per poi riprendere a gennaio, durante la pausa natalizia la società si muoverà ancora per sondare il residuo mercato e decidere per decidere su un ulteriore riordino della squadra.