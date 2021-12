Green Pass, caos nei bar e ristoranti che lo chiedono anche dove non previsto

I primi giorni del nuovo Dpcm entrato in vigore il 6 dicembre scorso, soprattutto in merito all’introduzione del Super Green Pass, ha creato non poca confusione tra le attività commerciali del territorio trapanese.

Nelle scorse settimane avevamo scritto che in alcuni uffici sanitari richiedevano la certificazione verde, anche a campione. Adesso i malumori interessano anche bar e ristoranti.

Al primo giorno di Green Pass base e super Green Pass, alcuni locali si sono organizzati mettendo un dipendente all’ingresso per controllare tutti, anche quelli che dovevano entrare solo per un caffè al bar. Ciò però, non è previsto dal Dpcm del 6 dicembre che – come recitano le Faq del Governo, per chi avesse ancora dubbi – di contro prevede come il Green Pass da vaccino sia richiesto in qualsiasi tipo di zona – bianca, gialla o arancione – solo ed esclusivamente per sedersi al tavolino all’interno di un locale.

In zona bianca e in zona gialla al bancone per un caffè, per acquistare dei prodotti oppure per consumare un pasto seduti fuori nei bar e nei ristoranti, non è richiesto nessun pass. In questi ultimi casi infatti, la certificazione da vaccino è richiesta solo se la Regione entra in zona arancione. Al momento tutta la Sicilia è in zona bianca e non c’è nessun problema.

Ma non tutti conoscono bene le disposizioni appena entrate ed in vigore fino al 15 gennaio 2022.

A segnalarci la vicenda, alcuni cittadini, vaccinati e non a scanso di equivoci: “Il 6 mattina sono andato con le mie figlie al bar per un caffè al banco e mi hanno chiesto il Green Pass – ci fa sapere un cittadino marsalese -. Non avendolo, non ho voluto fare storie e me ne sono andato. Successivamente in un altro bar della periferia nord di Marsala, l’indomani, un dipendente davanti la porta chiedeva il Green Pass a tutti indistintamente per timore dei controlli e delle sanzioni. Allora ho prima chiamato i Vigili urbani che non mi hanno risposto, poi ho telefonato alla Polizia e loro mi hanno ribadito che in zona bianca e gialla al banco e fuori nei locali il pass non è richiesto così come previsto dall’ultimo Dpcm entrato in vigore e varato dal Governo. C’è davvero molta esasperazione. Davvero tutti, Forze dell’Ordine e attività commerciali, conoscono le attuali regole?”.

Pare che nelle scorse ore alcuni esercenti attività di ristorazione abbiano allentato i controlli per il banco e per i tavoli esterni. Come previsto.