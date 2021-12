Imprenditore messinese realizza a Milano servizio di “Babbo delivery”

MILANO (ITALPRESS) – “Quando ero bambino la cena di Natale era con parenti e amici e intorno a mezzanotte c’era sempre chi spariva, indossava l’abito di Babbo Natale e tornava mettendo i regali sotto l’albero. Il virus toglie anche questo a molti bambini”. E’ dopo questa battuta che a Giuseppe Gazzara, imprenditore messinese trapiantato a Milano da oltre vent’anni, esperto di mercato e problem/solving, ha pensato di realizzare un servizio di “Babbo delivery”. Perchè lui una bambina in casa ce l’ha, una figlia di cui conosce le aspettative, i desideri che arrivano direttamente dalla magia del Natale; e non poteva rimanere fermo senza provare una soluzione. E dopo poche settimane ecco on line babboo.it, il primo sito italiano dove i genitori possono, insieme ai bimbi, esprimere un desiderio, scegliere on line un giocattolo e riceverlo a casa, consegnato da un vero e proprio Babbo Natale. La consegna del dono sarà puntuale, in una fascia oraria che parte dalle 19 del 24 dicembre e si concluderà alle 01.00. Per questo primo anno il servizio di consegna a domicilio del regalo di Natale riguarderà solo una vasta zona di Milano, “in così poco tempo non si poteva proprio fare di più”, ha dichiarato con un pò di rammarico Gazzara. Ma i riscontri hanno già fatto dell’idea un successo e per il 2022 il servizio non solo coprirà tutto il capoluogo lombardo ma la piattaforma di e/commerce si impegnerà a consegnare doni ai bambini di Roma, Napoli, Torino, Bologna, Firenze.

(ITALPRESS).