Coronavirus, l’Italia torna a superare quota 20 mila. In Sicilia oltre mille nuovi casi

Boom di nuovi casi da Covid-19 in Italia. Sono 20.497 i contagiati nelle ultime 24 ore, a fronte di 118 decessi e 11.777 guariti. Complessivamente, il numero degli attuali positivi sale a 263.148.

Compresi quelli molecolari e gli antigenici, sono stati 716.287 i tamponi processati. Il tasso di positività, giovedì al 4%, scende al 2,9%. Sul fronte del sistema sanitario aumentano terapie intensive (+5) e ricoveri (+150).

Le regioni con più casi giornalieri sono Veneto (+3.993) e Lombardia (+3.474). A seguire Lazio (+1.871), Piemonte (+1.791), Campania (+1.665) ed Emilia Romagna (+1.661).

Anche la Sicilia supera la soglia dei mille casi giornalieri, facendo segnare un incremento di 1.143 contagi, in parte compensato dai guariti (573). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 6, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 7.268. Gli attuali positivi sono adesso 15.107. I ricoverati sono 392, di cui 46 in terapia intensiva e 346 in degenza ordinaria nei reparti Covid.

Catania (276) e Messina (250), sono le province con più contagi nell’isola, seguite da Palermo (148), Trapani (146), Siracusa (95), Caltanissetta (79), Agrigento (73), Ragusa (40), Enna (36).