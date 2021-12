Il Conservatorio “Scontrino” interpreta Monteverdi alla Cattedrale di Trapani l’11 dicembre

Appuntamento con i capolavori di Claudio Monteverdi, domani, sabato 11 dicembre alla Cattedrale di Trapani.

La produzione, dal titolo Le guerre e gli amori nel recitar cantando e curata dal Conservatorio “Scontrino” di Trapani, prevede l’esecuzione di alcune delle opere più significative del genio cremonese: saranno rappresentati infatti alcuni estratti da l’Incoronazione di Poppea, dramma in musica messo in scena per la prima volta a Venezia nel 1643, e il Combattimento di Tancredi e Clorinda.

Quest’ultimo, incluso nell’ottavo libro di Madrigali Guerrieri et Amorosi, è ispirato al XII canto della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso in cui il cavaliere cristiano Tancredi si batte in duello con un avversario musulmano senza sospettare che sotto l’armatura si cela la donna amata, la saracena Clorinda. Gli strumenti della piccola compagine orchestrale (archi e basso continuo) incarnano e sviluppano quei madrigalismi un tempo perseguiti solo con effetti vocali, che testimoniano il posto centrale del rapporto orazione-musica nella poetica di Monteverdi.

Il concerto è curato dal Laboratorio di canto rinascimentale e barocco e dall’Ensemble strumentale d’archi “Scontrino” del Conservatorio di Trapani, con la partecipazione di studenti e docenti dell’Istituto. Ora di inizio 20.30, ingresso gratuito.