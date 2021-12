Morto Demetrio Volcic, storico corrispondente Rai da Mosca

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto, all’età di 90 anni, a Gorizia il giornalista Demetrio Volcic, storico corrispondente da Mosca per la Rai. Nato a Lubiana il 22 novembre del 1931, entro in Rai nel 1956, diventanto inviato speciale da Trieste nel 1964, passando solo nel 1968 a corrispondente dall’estero, incarico che lo ha portato fuori dall’Italia fino al 1993. Dopo aver ricoperto il ruolo di inviato in Unione Sovietica, passò alla direzione del Tg1 dal 1993 al 1994. Nel 1995 è stato coordinatore della redazione giornalistica delle radio CNR. Dagli schermi della tv raccontò agli italiani quel mondo oltre la Cortina di ferro grazie alle corrispondenze da Praga, Vienna, Bonn e Mosca.

Dal 22 dicembre 1997 al 29 maggio 2001 ha ricoperto l’incarico di senatore, eletto nelle liste del Partito Democratico della Sinistra, subentrato per elezione suppletiva a Darko Bratina, deceduto il 23 settembre 1997. Dal 20 luglio 1999 al 19 luglio 2004, eletto nelle liste dei Democratici di Sinistra, è stato membro del Parlamento europeo, facendo parte del gruppo del PSE e ricoprendo l’incarico di membro effettivo della commissione Affari regionali e trasporti e di membro supplente della commissione Affari esteri, Diritti dell’uomo, Sicurezza comune e Politica di difesa.

