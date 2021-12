La “Sturzo-Asta” al Forum ‘Essere Comunità Educante’ di Roma

Il 2 dicembre, presso il Centro Congressi Cavour di Roma e in diretta streaming, si è tenuto l’evento pubblico conclusivo del Forum “Essere Comunità educante: la parola ai ragazzi e alle ragazze”, organizzato nell’ambito del progetto dell’UNICEF Italia Lost in Education, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Forum Essere Comunità educante: la parola ai ragazzi e alle ragazze è un ‘hackathon’ che coinvolge i ragazzi e le ragazze della comunità di pratiche di “Lost in education”.

La sfida è confrontarsi sui processi di partecipazione nella definizione e attivazione dei Patti educativi di comunità, ovvero migliorare il benessere dei ragazzi a scuola, rafforzare la centralità della scuola come luogo educativo e aumentare il supporto della comunità educante, sviluppare una comunità educante in cui gli attori sociali siano capaci di riconoscere le proprie competenze educative e prendersi carico del processo educativo.

Anche l’Istituto Comprensivo “Luigi Sturzo Asta” di Marsala ha partecipato al Forum con due ragazzi, Gabriele Sestiere e Diego Vito Ingoglia, alunni della classe 3E della Scuola Secondaria di primo grado, accompagnati dalla docente referente del Progetto, Antonella La Francesca e dalla Life coach Elena Mistretta. Il Forum si è articolato in due momenti: il primo con gruppi di lavoro che discuteranno di tre tematiche prioritarie, ovvero Partecipazione, Re-immaginare l’educazione e Comunità educanti; il secondo con una sessione dedicata alla restituzione dei risultati alla presenza di rappresentanti istituzionali. Tra gli interventi, quelli del Direttore Generale Comitato Italiano per l’UNICEF Paolo Rozera, del Presidente Nazionale Arciragazzi Camillo Cantelli.

“Grazie al Forum i nostri ragazzi hanno manifestato i loro desideri e formulato le loro richieste: sentirsi protagonisti responsabili della comunità educante, avere l’opportunità di progettare e re-immaginare “la scuola che vorrebbero” nonché sentirsi i pontieri e gli attori trasformatori del futuro”, ha dichiarato la preside della “Sturzo-Asta” Anna Maria Alagna.