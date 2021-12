Coronavirus in Italia, nuovo picco di contagi. Lieve calo dei positivi in Sicilia

Nuovo exploit di contagi da Coronavirus in Italia. L’ultimo bollettino del Ministero della Salute conta 16.806 nuovi casi, a fronte di 7.650 guariti e 72 deceduti. Complessivamente il numero degli attuali positivi torna a superare quota 200 mila, arrivando precisamente a 208.871 casi. Veneto (2.873), Lombardia (2.620) e Lazio (1.810) sono le regioni con più contagi giornalieri, ma anche Emilia Romagna (1.464), Campania (1.271) e Piemonte (1.204) fanno segnare incrementi importanti.

In Sicilia i nuovi casi sono stati 662, inferiori al numero dei guariti (748). Di conseguenza, si registra un lieve calo degli attuali positivi (12.560). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 4, portando il totale dall’inizio della pandemia a 7.218 per quanto riguarda l’isola. Pressochè stabile il dato sui ricoveri (351, di cui 44 in terapia intensiva).

Le province siciliane con più contagi giornalieri sono state Catania (186) e Messina (105), a conferma del trend degli ultimi giorni. A seguire Trapani (85), Palermo (81), Siracusa (74), Agrigento (65), Caltanissetta (47), Ragusa (18), Enna (14).