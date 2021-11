Coronavirus nel trapanese, positivi verso quota mille

Si riavvicina a quota mille il numero degli attuali positivi in provincia di Trapani. L’ultimo report dell’Asp di Trapani riporta a 956 il totale dei contagi sul territorio, così distribuiti nei 24 Comuni: Alcamo 145, Buseto Palizzolo 0, Calatafimi Segesta 24, Campobello di Mazara 54, Castellammare del Golfo 29, Castelvetrano 94, Custonaci 4, Erice 71, Favignana 1, Gibellina 2, Marsala 145, Mazara del Vallo 69, Paceco 19, Pantelleria 8, Partanna 24, Petrosino 4, Poggioreale 0, Salaparuta 0, Salemi 1, San Vito lo Capo 6, Santa Ninfa 12, Trapani 200, Valderice 44, Vita 0.

Invariato il numero dei decessi dall’inizio della pandemia (429), mentre i guariti salgono a 20108. Sono attualmente 25 i pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere provinciali: 3 si trovano in terapia intensiva, 10 in sub intensiva, 12 in degenza Covid ordinaria.

Nelle ultime 24 ore sono stati processati 429 tamponi molecolari ed effettuati 448 test per la ricerca dell’antigene.