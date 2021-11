Progetto “Cineforum” al Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri”

E’ con un progetto di Cineforum che il Liceo Scientifico “P. Ruggieri” ha accolto quest’anno le classi seconde e quarte al rientro dalle vacanze estive, progetto che ha poi accompagnato gli studenti fino a novembre. L’idea è nata dalla consapevolezza che il linguaggio cinematografico spesso è il veicolo ideale per la comprensione della realtà e dei problemi sociali e culturali perché ne favorisce la riflessione e il dibattito. Il Dipartimento di Lettere ha voluto creare dei momenti pomeridiani di aggregazione, confronto e scambio di idee tra gli studenti in un luogo fisico, l’aula magna della scuola, soprattutto in considerazione del lungo periodo in cui l’emergenza legata al Covid ha fortemente limitato le occasioni di incontro e di condivisione. La scelta è ricaduta sulle seguenti pellicole: “La donna elettrica” di Benedikt Erlingsson, “Nonostante la nebbia”di Goran Paskaljević, “Marie Curie” di Marie Noelle e “My name is Adil”, di Adil Azzab, A. Pellizzer, M. Rezene.

I film sono stati selezionati tenendo conto dei percorsi interdisciplinari di Educazione Civica e degli argomenti di studio. Sono stati affrontati temi come quello dell’ambiente, dell’accoglienza, delle discriminazioni, dei diritti umani e della condizione femminile. Dopo le proiezioni dei film, precedute dalla presentazione degli insegnanti, si è aperto di volta in volta un dibattito guidato dai docenti stessi per incentivare e stimolare l’arricchimento del bagaglio personale degli alunni, che si sono mostrati attenti, interessati e pronti ad esprimere un proprio giudizio.

“Non c’è nessuna forma d’arte come il cinema per colpire la coscienza, scuotere le emozioni e raggiungere le stanze segrete dell’anima” (Ingmar Bergman, regista e sceneggiatore).