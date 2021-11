Coronavirus in Italia, quasi 13 mila i nuovi casi. Altri 645 positivi in Sicilia

Sono 12.877 i nuovi casi di positività al Covid-19, 6451 i guariti e 90 i decessi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. È quanto emerge dal bollettino odierno del ministero della Salute. Gli attuali positivi salgono a 178.946. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, sono stati 596.898 i tamponi totali processati. Il tasso di positività scende al 2,2% (-0,3%). Sul fronte del sistema sanitario aumentano sia le degenze in terapie intensive (+18) che i ricoveri in area medica (+78). Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio e Campania sono le cinque regioni con più contagi giornalieri.

Più indietro la Sicilia, dove sono 645 i nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore su una platea di 26.726 tamponi processati: in base a questi numeri l’incidenza dei test positivi scende al 2,4% di oggi. Il report quotidiano del ministero della Salute, che racchiude i dati di tutte le regioni italiane, segna per l’isola anche otto decessi (ma soltanto tre si riferiscono alla giornata del 26 novembre). Nelle ultime 24 ore si contano anche 500 guarigioni. In Sicilia il numero complessivo degli attuali positivi è di 11.376, 137 più di ieri. I ricoverati negli ospedali scendono a 367 (ieri erano 371), di cui 45 in terapia intensiva.

Tra le nove province siciliane, il dato più alto si riscontra ancora a Catania (+215) e Messina (+174). A seguire Trapani (65), Palermo (61), Siracusa (42), Enna (40), Agrigento (21), Caltanissetta (20), Ragusa (7).