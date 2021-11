Concorsi al Comune di Marsala, pubblicati gli esiti

L’Assessorato al Personale del Comune di Marsala, diretto dal vice sindaco Paolo Ruggieri, comunica che sono stati pubblicati gli elenchi dei candidati ammessi e non ammessi al Concorso pubblico a tempo pieno e indeterminato per 7 posti di Istruttore Direttivo Tecnico (categoria “D/D1). Con l’istruttoria preliminare sono state esaminate le domande di partecipazione pervenute (complessivamente 174) per verificare il possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso. Conclusa questa prima fase, i candidati ammessi sono stati in totale 158; mentre gli esclusi sono 16 (a fianco di ciascun nominativo è indicato il motivo della esclusione). Gli elenchi sono online all’Albo Pretorio e in Amministrazione Trasparente del sito comunale – nonchè alla pagina http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/31322 – e rimarranno pubblicati per 15 giorni, con effetto di notifica per tutti i candidati interessati. Successivamente, gli ammessi saranno chiamati a sostenere una prova preselettiva che, ove superata, consentirà l’accesso dei candidati alle prove d’esame previste dal relativo bando. Per tale concorso la Commissione giudicatrice è già stata nominata.

Si ricorda che sono in corso le procedure anche per gli altri due Concorsi pubblici banditi dall’Amministrazione Grillo: 6 posti a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo (categoria “D/D1”); l’assunzione a tempo pieno e determinato – cinque mesi – di n.8 Agenti di Polizia Municipale (cat.”C/1″).