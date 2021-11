Patto locale per la lettura al Comune di Marsala, la scrittrice Parmigiani incontra le scuole

L’iniziativa organizzata dal 5° Circolo “Strasatti Nuovo” di Marsala, è stata l’occasione per un incontro a Palazzo Municipale con la scrittrice Francesca Parmigiani.

Accompagnata dalla dirigente scolastica Vita D’Amico, l’autrice del libro “La Costituzione spiegata ai bambini” ieri è stata accolta dal vice sindaco Paolo Ruggieri e dall’assessore Antonella Coppola. La Parmigiani, in mattinata, nell’ambito del “Patto locale per la Lettura” – che vede assieme al Comune diverse associazioni, Librerie, Scuole, testate giornalistiche – aveva incontrato gli alunni del 5° Circolo, coinvolti in un progetto formativo su principi e valori costituzionali.

Ed oggi, l’autrice è stata invitata dall’Amministrazione Grillo ad un “firma copia” del suo libro in Piazza della Repubblica alle ore 18, in occasione dell’illuminazione in rosso di Palazzo VII Aprile, sulla cui storica facciata è pure visibile il messaggio dell’Amministrazione comunale per sensibilizzare la cittadinanza sull’odierna “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le Donne”.