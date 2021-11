Calcio Femminile Marsala: “Ancora senza Stadio, nessun riscontro”

Il Calcio Femminile Marsala, domenica 28 novembre, dovrà chiedere ancora una volta ospitalità in giro per la Provincia perché il proprio campo da gioco, il Municipale “Nino Lombardo Angotta” di Marsala, resta indisponibile.

La Società azzurra è rammaricata del fatto che la proprie azzurre, reduci da un filotto di vittorie, non potranno essere seguite dalla propria cittadinanza nello Stadio di appartenenza, regolarmente assegnato come campo da gioco a inizio stagione. Sono passati diversi mesi ormai, il terreno da gioco risulta in perfette condizioni, e più volte sono arrivate rassicurazioni dalla proprietà, l’Amministrazione comunale, affinché il Marsala potesse calcarne l’erba nelle gare casalinghe. Rassicurazioni che ancora ad oggi, quasi a dicembre, non trovano riscontro da parte dell’Amministrazione comunale.

Domenica, quindi, nuovamente contro il Gloria, il CF Marsala giocherà a Petrosino (TP), nella speranza che sia l’ultima volta che venga costretto a spostarsi dalla propria casa.