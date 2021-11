Con un goal di scarto il Marsala Futsal vince la 9 gara di C1 contro il San Vito

Il Marsala Futsal, solo l’ultimo secondo, riesce con un goal

rocambolesco di Pizzo, ad avere ragione del San Vito lo Capo. Gli

azzurri dominano il match ma sprecano tanto in avanti non riuscendo a

chiudere prima il discorso risultato, finisce 4 a 3 che all’ultimo

secondo fa esplodere di gioia il caloroso pubblico del Palasport.

Tre punti pesanti che proiettano la formazione di Marco Anteri in

quinta posizione in classifica, adesso con 13 punti all’attivo. Gli

azzurri sono ancora il peggior attacco del campionato ma quello che più

contano sono le vittorie.

Dopo un paio di occasioni sprecate del Marsala a sbloccare il risultato

è la formazione ospite con Parisi al settimo minuto che con freddezza,

batte Buffa in uscita. Gli azzurri premono e collezionano occasioni,

Foderà in diagonale da buona posizione sfiora il palo e Costigliola

impegna severamente Vultaggio. Il goal del pari arriva al 26esimo con

Pizzo, appena entrato in campo e dopo un paio di minuti, il funambolico

Paolo Patti, alla sua prima uscita stagionale, di sinistro fa il 2 a1.

Al primo minuto del secondo tempo Li Causi dalla lunga distanza riceve

palla, controlla e centra l’angolino basso della porta sanvitese. Sul 3

a 1 la gara sembra in discesa ma al 35esimo De Lisi dal limite coglie

impreparato Buffa e accorcia le distanze. Il Marsala colleziona

occasioni senza mordente e al 52esimo da un fallo non sanzionato dalla

pessima coppia arbitrale che fa infuriare il pubblico marsalese, arriva

il pari a firma di Liparoti. Gli animi si accendono e l’arbitro ferma il

gioco per sette minuti. Alla ripresa delle ostilità i padroni di casa

cannibalizzano gli avversari e al 66esimo Pizzo, nell’affollatissima

area avversaria dove Costigliola giace a terra per un colpo al volto,

ancora non sanzionato dagli arbitri, tocca la sfera quel quanto basta

per farla rotolare in fondo al sacco. Il goal è liberatorio per la

panchina e per il pubblico. In vano il San Vito, schierato col quinto di

movimento riesce a perforare la retroguardia lilibetana.

Così ha commentato a fine partita Secco: “Dobbiamo chiudere prima le

partite, arrivare così in affanno alla fine non è per nulla edificante.

Siamo un ottima squadra e dobbiamo crederci, testa adesso alla Coppa”.

Il tabellino della gara

Marsala Futsal : Buffa, Costigliola, Sammartano, Foderà, Secco,

Taormina, Li Causi, Patti Paolo, Pizzo, Patti Alessandro, Perrella,

Milazzo. Allenatore Marco Anteri;

San Vito lo Capo: Vultaggio Giovanni, Barraco, Randazzo, Basile, Campo,

Liparoti, Vulotaggio Antonio, Allegra, De Lisi, Parisi, Mazzonello,

Gammicchia. Allenatore Riccardo Daidone;;

Arbitri: David Sparacello e Danilo Spallino, entrambi della sezione di

Palermo;

Marcatori: 7’ Parisi (S), 26’ e 66’ Pizzo (M), 28’ Patti P. (M), 31’ Li

Causi (M), 35’ De Lisi (S), 52’ Liparoti (S)

Ammoniti: 20’ Campo (S), 34’ Foderà (M), 50’ Li Causi (M), 60’ Allegra

(S);

Note: Spettatori 250 circa;