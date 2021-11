Marsala, via Ponte Samperi al buio: la denuncia di Giuseppe Giacalone

Lampadine fulminate o con luce intermittente, ma anche pali senza lampade né plafoniere, o addirittura con fili scoperti. È questa la drammatica situazione che si registra tra le contrade Ventrischi e Bambina di Marsala. Il tratto denunciato in cui la situazione appare particolarmente critico è sulla via “Ponte Samperi”, strada che conduce a Santo Padre delle Perriere e importante arteria viaria, che vede la presenza di una farmacia, di ambulatori medici e perfino di una Chiesa, la Chiesa – rettoria della Madonna della Cava – regolarmente in funzione.

A farsi portavoce dei rischi e delle difficoltà con cui si misurano gli abitanti del luogo è l’avvocato Giuseppe Giacalone: “E’ un grave e non più tollerabile, un disservizio che si continua a perpetuare da troppo tempo ormai. Il buio e in certi punti la poca luce generano il costante pericolo di incidenti e investimenti di persone, cose e animali che possono trovarsi nei paraggi”. Per di più, aggiunge Giacalone, “il buio e la poca luce rischiano di favorire ed alimentare vandalismi e preoccupanti episodi di microcriminalità”.

Il professionista afferma anche che questo grave disagio persiste nonostante le diverse sollecitazioni che lo stesso ha rivolto al sindaco, al vice sindaco, all’assessore al ramo, e financo al comando dei Vigili Urbani. “Tutto è rimasto purtroppo, con amarezza, lettera morta. Adesso – chiosa l’avvocato lilibetano – chiedo un intervento deciso del primo cittadino e un’azione immediata dell’ufficio competente per rimuovere questa spiacevole situazione che provoca notevoli disagi e pericoli per l’incolumità di tutti, basti pensare ai fedeli che vanno a messa, o ai pazienti degli ambulatori o ancora alle tante persone che si recano giornalmente in farmacia). I cittadini meritano rispetto, ascolto e dignità e hanno diritto a vivere in una città normale, sicura e soprattutto con servizi efficienti”.