Pioggia e danni in tutto il trapanese, salve 5 persone. A 29 interrotta

Il maltempo ha flagellato l’intero territorio della Provincia, in particolar modo il basso trapanese, i Comuni di Castelvetrano, Mazara del Vallo, ove sono stati necessari salvataggi di persone con il personale SFA (soccorritori fluviali alluvionali).

A Mazara del Vallo, circa alle ore 4 di questa notte, 3 persone anziane, di cui un disabile, sono rimaste all’interno della propria abitazione con acqua che entrava in casa, altezza circa un metro. Sul posto è intervenuta la squadra di Trapani e il personale SFA.

Alle 2 di notte invece, sono stati soccorsi altri due anziani sulle sponde del fiume Mazzaro. A metterli in salvo la Squadra di Marsala con il personale Saf SFA.

Personali e mezzi del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco sono ancora questa mattina al lavoro per interventi di messa in sicurezza in abitazioni, soccorrendo persone. Ci sono tuttora situazioni di criticità a Castelvetrano e Mazara. E’ interrotta la SS 188 tra Salemi e Marsala al Km 24 + 800, sul posto sono in corso verifiche da parte dell’Anas. Interrotta l’Autostrada A29 in zona Gallitello in direzione Mazara-Palermo.

Sono intervenute anche due squadre dei Vigli del Fuoco del Comando di Palermo. Sono stati effettuati circa 50 interventi in tutto il territorio trapanese ma ne restano in coda ancora altri 50.

Si registrano allo stato attuale solo danni materiali.