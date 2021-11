Ivan Gerardi: “Piscina comunale chiusa, la società che la gestiva ha un debito col Comune”

Il consigliere comunale Ivan Gerardi interroga il sindaco Massimo Grillo sulle condizioni di abbandono e degrado della Piscina comunale.

“Sono venuto a conoscenza della chiusura dell’impianto sportivo in quanto è scaduto il contratto che prevedeva l’affidamento della piscina alla società Blue Water; ad oggi la società è debitrice di una somma ingente di denaro nei confronti del Comune di Marsala per non aver ottemperato il contratto sottoscritto – ha affermato l’esponente di maggioranza a Sala delle Lapidi -. Attualmente però la piscina per riprendere la sua funzionalità necessita di lavori di manutenzioni e di uno staff che possa gestire l’impianto con competenza e professionalità”.

Ivan Gerardi

Da qui una serie di interrogazioni che il consigliere pone al primo cittadino e alla sua Giunta: “Quali sono le azioni che si vogliono mettere in atto per riaprire la piscina comunale? Quando è prevista la riapertura della piscina? Il possesso della stessa è tornato nella disponibilità diretta dello stesso Comune? Quali azione sono state poste per recuperare le somme per cui la Blue Water risulterebbe inadempiente nei confronti del Comune di Marsala? È prevista una manifestazione di interesse al fine di procedere all’affidamento dell’impianto in attesa di redigere un bando? Si sta procedendo a un servizio di sorveglianza al fine di scongiurare ogni tentativo di vandalismo? Chiedo anche se sono state impegnate delle somme per sostenere il costo di lavori necessari per far ripartire l’impianto sportivo”.