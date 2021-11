Marsala: dicembre si apre con “Stand Up – Marsala Gospel & POP Festival”

“Stand Up – Marsala Gospel & POP Festival” è la prima edizione di un evento che vuole essere un punto di ripartenza e di incontro per i cori gospel e pop della Sicilia e non solo.

“Marsala Gospel Festival” si sostanzia di tappe che vedranno coinvolti i cori partecipanti, concerti dedicati e un momento formativo con la Masterclass il cui titolare di quest’anno sarà il noto Vocal Coach Luca Pitteri. Questi gli incontri della Masterclass: il 3 dicembre ore 15-20, il 4 dicembre ore 10-13 e alle 21.30 il concerto dei Cori Gospel che si esibiranno al Festival della Chiesa Madre di Marsala (ingresso libero) che si ripeterà domenica 5 dicembre alle 21.30. Per aderire alla Masterclass, che si terrà al Complesso San Pietro, è necessario il possesso del green pass come da normative anti-Covid. Per info e prenotazioni: 3284829044 – 3207608715.