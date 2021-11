Marsala: all’Impero l’omaggio ai Pink Floyd con il chitarrista Stef Burns e la tribute band Inside Out

“Pink Floyd Masters of Psychedelic Rock” è il concerto ospitato dal Teatro Impero di Marsala il 28 novembre, alle ore 21.30, con un grande chitarrista: Stef Burns.

Dopo i primi anni in cover band, nel 1979 inizia a far parte degli Omega, iniziando una serie di tour internazionali con i Berlin alla fine degli anni ’80. Nell’88 parte in tour con Michael Bolton, e poi si unisce ai californiani Y & T. Successivamente fonda la Stef Burns Group per poi entrare in studio affiancando Alice Cooper. La chitarra hard rock di Burns ha affascinato anche il rocker emiliano Vasco Rossi che lo ha voluto nella sua band dopo aver ascoltato il brano “Hey Stoopid”. Burns sarà decisivo per tutta la produzione di Vasco che va da “Nessun pericolo… per te” del ’96 a “Stupido Hotel” (2001), da “Buoni o cattivi” (2004) fino a Sono innocente”.

Il chitarrista americano e la sua fida Fender Stratocaster ha affiancato anche alcuni importanti “colleghi”, come Joe Satriani, Steve Vai e Robert Fripp. Per l’occasione, al Teatro Impero, Stef Burns si presenta accompagnato dal gruppo Inside Out, una delle più importanti tribute band siciliane, con un omaggio ai Pink Floyd. Sarà uno spettacolo incredibile, undici musicisti sul palco, proiezioni sullo schermo circolare e gli immancabili Laser Show che renderanno magica lo splendida location dell’Impero di Marsala. Concerto organizzato da In the Spot Ligth con la direzione artistica di Gaetano Vicari.

Info e prevendite su: https://tinyurl.com/att2surw.