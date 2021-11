“Green City”, al via il progetto in partenariato con enti italiani e esteri

Comunità del Mediterraneo assieme per promuovere soluzioni idonee ad affrontare sfide attualissime, come il riscaldamento globale e l’inquinamento.

Questa, in sintesi, la mission del progetto “Green City” che vede Marsala capofila di un partenariato con Alcamo, Comuni e Associazioni territoriali del Libano e della Giordania, nonché l’Istituto per la Cooperazione Universitaria. Per avviare la realizzazione del progetto, la Giunta lilibetana ha approvato la Convenzione che disciplina le attività e le iniziative da porre in essere con le risorse assegnate quest’anno dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Il costo d’attuazione del progetto, della durata di due anni, è di un milione e 125 mila euro che verrà coperto dal finanziamento dell’Agenzia per 900 mila euro e per la restante quota parte da somme degli Enti territoriali che lo hanno proposto.

“Con la firma della Convenzione – sottolinea il sindaco Massimo Grillo – ci prefiggiamo di contribuire alla promozione di uno sviluppo urbano/territoriale sostenibile e resiliente attraverso l’implementazione di misure di adattamento ai cambiamenti climatici in ambiente urbano; la riduzione degli effetti dell’inquinamento nelle città; l‘aumento dell’efficienza dei servizi di pubblica utilità”.

Si arricchisce ancora l’idea progettuale “Re City – Mozia” che, sostanzialmente, rappresenta la prima sperimentazione di comunità solidale circoscritta ad un’area sensibile di particolare interesse sotto diversi aspetti. Il progetto, infatti, può costituire un esempio di “buona pratica” e un modello di “economia circolare” che potrà essere condiviso con i partner di “Green City”. “La nostra attenzione ai temi dell’ambiente e dell’ecosostenibilità è molto forte – conclude il sindaco Grillo – e ogni campagna, ogni iniziativa che va nella direzione del prendersi cura del pianeta non può che trovarci pienamente disponibili”.