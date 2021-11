Messa in sicurezza dei fiumi siciliani, oltre un milione per la Provincia di Trapani

La Regione, attraverso la Struttura commissariale anti dissesto idrogeologico, ha deciso di destinare quasi 16 milioni di euro a un Piano di interventi urgenti per la messa in sicurezza dei fiumi predisposto dal dipartimento Tecnico regionale. Sono 63 le nuove opere programmate, 12 nel Messinese, 10 nelle province di Ragusa e Siracusa, 7 in quelle di Agrigento, Caltanissetta e Trapani, 6 nel Catanese, 3 nel Palermitano e una sul territorio di Enna.

Alla Provincia di Trapani sono destinati 1.095.000 euro, suddivisi in diversi interventi. Per Poggioreale e il fiume Belice, al fine di compiere i lavori di manutenzione della confluenza tra Belice destro e sinistro in direzione della SS 624; per Salemi pulitura e miglioramento idraulico di un tratto del canale dei Mulini – Fiume Grande di contrada San Giacomo; lavori di pulitura anche per il fiume Belice nelle contrade Canalotto, Marchese e Passo Impero a Partanna; ad Alcamo manutenzione straordinaria del torrente Canalotto con interventi di scavo e diserbo manuale e con mezzi meccanici; a Trapani presso il Fiume San Francesco (Misiliscemi) si svolgerà un’opera di manutenzione straordinaria del corso d’acqua mediante interventi di scavo e diserbo manuale e con mezzi meccanici e realizzazione di opere di difesa idraulica.