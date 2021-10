Piogge e maltempo ancora in Sicilia, arriva “Poppea”

Continua il maltempo ad abbattersi in Sicilia.

Non è bastato “Apollo”, il ciclone che ha flagellato la Sicilia, nelle ultime 48 ore e prima ancora Medicane. Per oggi è atteso l’arrivo in Italia di Poppea, la perturbazione atlantica chiamata anche “tempesta di Halloween“.

“Poppea” porta piogge anche in Sicilia, con venti meridionali sia di scirocco che di libeccio. Domani, 1° novembre, la tempesta si scatenerà con piogge abbondanti che si abbatteranno su Lombardia, Nordest, Toscana, Umbria, Lazio e Sicilia, su quest’ultima soprattutto nelle prime ore della giornata, per poi estendersi più attenuate alle regioni centro-meridionali adriatiche.

Il mare sarà molto mosso, mentre il libeccio colpirà i settori tirrenici.