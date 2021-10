Le azzurre del Marsala Calcio lottano ma rimediano una sconfitta contro il Sant’Agata

Al “Biagio Fresina” di Sant’Agata di Militello (ME), davanti ai soli addetti ai lavori (gara disputata a porte chiuse per cause logistiche), il giovanissimo Marsala Calcio Femminile di Valeria Anteri lotta alla pari contro le biancoazzurre locali dell’Academy Sant’Agata in Eccellenza, ma ne esce sconfitto per 3-1. Molti i segnali positivi provenuti da capitan Cucuzza e compagne, che hanno onorato la pesante Maglia Azzurra che indossano. Per il Marsala, anche la nota di merito di aver terminato la gara con una classe 2003, due 2004, tre 2005, due 2006 e una 2007.

Anteri ha scelto il 3-4-1-2 come modulo, con capitan Cucuzza al centro della difesa e Alcamo ad inspirare le due punte Bannino e Termine. La gara ha pochi sussulti nella prima mezz’ora, con il Sant’Agata che domina nel possesso palla e le lilibetane che si difendono alla perfezione. Al 32′, le locali vanno in vantaggio: errore in disimpegno per il Marsala, si inserisce Cicirello che sigla l’1-0.

Passano soltanto quattro giri di lancette, e le azzurre pareggiano: Alcamo recupera un pallone con caparbietà, serve Bannino, e l’attaccante sedicenne sigla il primo gol marsalese del campionato 2021/2022. Sul risultato di 1-1, il Marsala sfiora diverse volte il vantaggio, soprattutto quando la parabola di Alcamo, su punizione, sfiora il palo a portiere battuto. Al 56′, però, è doccia fredda: da palla inattiva, Talquenca batte di testa Donato per il 2-1. Il Marsala non reagisce, e al 63′ un (generoso) calcio di rigore viene trasformato da capitan Raffaele per il definitivo 3-1 che regala i primi tre punti alle messinesi e lascia le marsalesi a quota 0 in classifica nel gruppo A di Eccellenza Sicilia al termine di questa prima giornata di torneo.

Valeria Anteri commenta così il match: “Abbiamo fatto una buona partita, specialmente in fase difensiva. Spiace per i due gol presi su palla inattiva, che ci hanno di fatto condannate quando stavamo spingendo per cercare il vantaggio. Dobbiamo metabolizzare il cambio di modulo rispetto allo scorso anno, e trovare maggiori soluzioni offensive. Sono molto contenta della bassissima età media della mia squadra… è un motivo di vanto per me e per tutta la società. Sicuramente, al ritorno, il Sant’Agata troverà di fronte un altro Marsala. Adesso, testa al debutto casalingo, che arriverà contro un’altra ottima squadra, appena retrocessa dalla Serie C (il Monreale – ndr)”.





I TABELLINI:



Academy Sant’Agata 2018 – C.F. Marsala 3-1 (1-1 p.t.)

Academy Sant’Agata 2018: Vitale F., Vitale R. (48′ Pizzino), Graziano (56′ Palafioriti), Florio, S. Ferrigno, Talquenca, A. Ferrigno (56′ Cammareri), A. Raffaele (cap.) (86′ Lazzara), Cucinotta, Cicirello, Panarello.

A disposizione: Napoli, D’Ambra, Zingales, Nuzzo, Randazzo.

Allenatore: Carmelo Raffaele.

CF MARSALA: Donato, Agozzino, Cucuzza (cap.), Clemente, Via (57′ Agate), Bilello, Ambrogi (84′ Guzzo), Pisciotta (75′ Iannazzo), Alcamo, Bannino, Termine (57′ Mannone).

A disposizione: Manuguerra, Asaro, Centonze, R. Giacalone.

Allenatore: Valeria Anteri.

Reti: 32′ Cicirello (S), 36′ Bannino (M), 56′ Talquenca (S), 63′ Raffaele (S) (rig.).

Ammonizioni: /

Espulsioni: /.

Corner: 4 a 1 per il Sant’Agata.

Recuperi: 1′ p.t. e 4′ s.t.

Arbitro: Giorgio Beltempo della sezione AIA di Palermo.

Spettatori: / (gara a porte chiuse).

Note: /