La marsalese Irene Gentile in arte “Nene Kind” alle finali romane del Tour Music Fest

La giovane cantante marsalese Irene Gentile, approda alle finali di Roma del Tour Music Fest – The Europea Music Contest.

In arte Nene Kind, Irene studia canto sin da piccola alla The Vocal Academy – Silvia Mezzanotte di Mazara Del Vallo e dopo un percorso di circa 6 mesi e varie audizioni riesce a convincere la commissione artistica del Tour Music Fest aggiudicandosi un posto in finale su oltre 20.000 artisti presentatosi in tutte le categorie.

Adesso volerà a Roma presso il Crossroad-live club da oggi e fino al 31 ottobre. Si tratta di un Contest che ha visto sul palco diversi artisti oggi punta di diamante della musica pop italiana, quali Mahmood, Ermal Meta, Federica Abate, ecc. e Irene Gentile cercherà di rappresentare al meglio la sua Città, Marsala.

Questa la valutazione della giuria convinta dalla performance della giovane interprete: “Irene si presenta alla Live Audition con il brano “Listen”. Si mostra, sin dalle prime note, molto musicale ed ha un’ottima padronanza del suo mezzo vocale. Può lavorare sulla ricerca di diversi colori per dare più varietà all’esecuzione del brano. A livello interpretativo si mostra comunicativa ed espressiva, doti molto apprezzabili per la sua giovane età. Anche a livello scenico gestisce molto bene gli spazi circostanti creando una performance completa. Brava”.

Nene Kind così può sognare di partecipare a uno dei premi in palio con il Tour Music Fest, ovvero un Tour europeo, una borsa di studio alla Berklee – College of Music di Boston o un contratto di 10.000 euro da investire nella propria musica. Madrina d’eccezione in questa edizione, è la vocai coach Paola Folli, collaboratrice di artisti del calibro di Laura Pausini, Jovanotti, Biagio Antonacci, J-Ax, è lei che decreterà gli artisti che accederanno allo step successivo. Nene Kind dopo l’ultima prova alle Finali Nazionali, potrebbe esibirsi al cospetto dei presidenti di giuria Mogol e alla cantautrice ed ex giurata di American Idol Kara Dioguardi, di Massimo Varini, Dj Morales e dei rappresentanti della Berklee. La finalissima europea si terrà poi il 14 novembre presso l’Auditorium Massimo sempre a Roma. Partner della manifestazione: Riunite, Berklee College Of Music, AlgamEko, Today, Noise Symphony. Facciamo il tifo per la “nostra” Irene.