Apollo non molla la presa: è ancora allerta rossa in Sicilia Orientale. Crolla un pezzo di ponte nel catanese

Ancora maltempo in Sicilia Orientale per la giornata di sabato 30 ottobre. Il bollettino aggiornato della Protezione Civile Regionale conferma l’allerta rossa per le zone ioniche, dove si prevedono precipitazioni sparse o diffuse, con temporali, specie nella prima parte del giorno e in successiva attenuazione nel corso del pomeriggio, con quantitativi cumulati da moderati a puntualmente elevati. I venti sono previsti da forti a burrasca da nord sui settori ionici con possibili mareggiate.

Sui settori centrali e settentrionali l’allerta sarà arancione, con fenomeni piovosi isolati, nelle prime ore del giorno, con rovesci, con quantitativi cumulati deboli. Allerta gialla, infine, sui settore occidentali dell’isola.

Alla perturbazione ciclonica che sta interessando le regioni meridionali ioniche, in particolare la Sicilia e che ha subito una nuova intensificazione in queste ultime ore, il Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare ha attribuito anche il nome – “Apollo” – un po’ come avviene per gli uragani tropicali.

Nel frattempo, comincia a delinearsi un primo bilancio dei danni e degli interventi di queste ore. Le consistenti piogge hanno provocato il crollo di una porzione laterale del ponte sulla strada provinciale 63 che collega Granieri, frazione di Caltagirone, con Mazzarrone, in provincia di Catania. Preoccupazione per le forti mareggiate lungo la costa Etnea, in particolare ad Aci Trezza, dove si sono intensificati i controlli del Comando provinciale di Catania dei Carabinieri.

Nel siracusano la situazione più difficile si è verificata ad Augusta, rimasta isolata, mentre sono oltre trenta gli interventi di soccorso portati a termine dalle 11 squadre di vigili del fuoco attive in provincia: auto in panne, ponteggi crollati, rimozione di alberi dalle strade e persone bloccate all’interno di abitazioni allagate sono le principali tipologie di intervento.

“La Protezione civile regionale, con le prefetture, monitora costantemente la situazione – afferma il presidente Nello Musumeci – e lo spostamento del ciclone che sta interessando la parte sud orientale dell’Isola. I nostri uomini sono tutti mobilitati da ieri sera, pronti ad accorrere dove si rendesse necessario. Invito tutti alla prudenza, a restare ancora a casa, ad aspettare l’evoluzione delle prossime ore. Solo in tarda serata potremo tentare di fare un bilancio”.