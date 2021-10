Travel & Taste Elimos per promuovere il marchio enogastronomico delle imprese trapanesi

Nell’operativa cornice del TTG di Rimini creati i presupposti per una fruttuosa partnership tra il Gruppo di Cooperazione del progetto Travel&Taste, finanziato dal GAL Elimos a valere sul PSR Sicilia 2014-202, ed il Distretto Turistico della Sicilia Occidentale. L’iniziativa, che mira alla creazione di un marchio di qualità sul turismo eno-gastronomico, prevede, nella sua fase iniziale, un’attività di indagine preliminare ed un’intensa azione di sensibilizzazione ed animazione socio-economica volta a coinvolgere sia imprese agricole ed agroalimentari con produzioni tipiche e di nicchia, sia di ristorazione nel comprensorio del Gal Elimos.

I comuni interessati sono Buseto Palizzolo, Calatafimi-Segesta, Castellamare del Golfo, Custonaci, Erice, Favignana, Marsala, Pantelleria, San Vito lo Capo, Trapani, Valderice e Vita. Per discutere del progetto non poteva esserci migliore cornice del prestigioso stand della Regione Sicilia, all’interno dell’affollata Fiera di Rimini, dove si è tenuto l’incontro tra Maria Sabrina Leone, coordinatrice dell’iniziativa e la Presidente del Distretto, Rosalia Dalì. “L’obiettivo è diffondere un nuovo modo di pensare ed organizzare il turismo enogastronomico”, ha affermato la dottoressa Leone, a cui ha fatto eco la Presidente del Distretto: “Ci attiveremo per diffondere efficacemente il progetto e come sempre saremo in prima linea per far crescere le imprese del nostro territorio”.

Nei prossimi giorni, la diffusione del programma di incontri e delle attività sui siti www.traveltaste.it e www.distrettosiciliaoccidentale.it/.